«Аж уши заложило»: Жительница Волгограда рассказала о ночной атаке БПЛА на многоэтажку

Жительница Волгограда рассказала об атаке БПЛА в ночь на 15 января. Сотрудница круглосуточного цветочного магазина поделилась, что сначала слышала глухие звуки, а после прогремел громкий взрыв, когда обломки беспилотника рухнули на многоэтажку.

«Я ночью работала, всё слышала. Сначала были такие глухие звуки, как будто взрывы вдалеке, а потом раздался очень громкий звук, хлопок, аж уши заложило. Потом пожарные машины поехали», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».