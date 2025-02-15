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Регион
15 февраля, 11:28

«Аж уши заложило»: Жительница Волгограда рассказала о ночной атаке БПЛА на многоэтажку

РИА «Новости»: Жители Волгограда слышали громкий взрыв при падении БПЛА на дом

Жительница Волгограда рассказала об атаке БПЛА в ночь на 15 января. Сотрудница круглосуточного цветочного магазина поделилась, что сначала слышала глухие звуки, а после прогремел громкий взрыв, когда обломки беспилотника рухнули на многоэтажку.

«Я ночью работала, всё слышала. Сначала были такие глухие звуки, как будто взрывы вдалеке, а потом раздался очень громкий звук, хлопок, аж уши заложило. Потом пожарные машины поехали», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».

После громкого хлопка в магазин пришла женщина, рассказавшая, что обломки беспилотника попали в её дом, который к тому времени уже начали эвакуировать.

Пожар из-за атаки БПЛА вспыхнул на промышленном предприятии в Калужской области
Пожар из-за атаки БПЛА вспыхнул на промышленном предприятии в Калужской области

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что из-за атаки БПЛА на территории Волгоградской области начался пожар в промзоне, локальное возгорание потушили. Всего над регионом было сбито 17 вражеских дронов. В результате атаки пострадал один человек, машина, припаркованная во дворе, получила повреждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Ольга Сливченко
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