Российская биатлонистка выиграла спринт на Кубке сильнейших

Российская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на Кубке сильнейших. Соревнования проходят в белорусских Раубичах. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла белорусская спортсменка Динара Смольская, отставшая на 6,3 секунды и также без промахов. Замкнула тройку лучших россиянка Анастасия Шевченко, показавшая время с отставанием в 38,9 секунды и одним промахом.

На гонке присутствовал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, который находится в Минске с рабочим визитом.

Сегодня, 15 февраля, также пройдёт спринтерская гонка среди мужчин. Кубок сильнейших по биатлону завершится 23 февраля. В нём участвуют спортсмены из России и Белоруссии.