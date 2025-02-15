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15 февраля, 10:11

Российская биатлонистка выиграла спринт на Кубке сильнейших

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринт на Кубке сильнейших в Белоруссии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российская биатлонистка Наталия Шевченко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на Кубке сильнейших. Соревнования проходят в белорусских Раубичах. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла белорусская спортсменка Динара Смольская, отставшая на 6,3 секунды и также без промахов. Замкнула тройку лучших россиянка Анастасия Шевченко, показавшая время с отставанием в 38,9 секунды и одним промахом.

На гонке присутствовал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, который находится в Минске с рабочим визитом.

Сегодня, 15 февраля, также пройдёт спринтерская гонка среди мужчин. Кубок сильнейших по биатлону завершится 23 февраля. В нём участвуют спортсмены из России и Белоруссии.

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Наталья Афонина
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