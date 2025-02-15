Сенатор Алексей Пушков заявил, что представители европейских государств всеми силами пытаются «остаться в большой геополитической игре». Способы удержаться на плаву и не выпасть из обоймы окончательно он также перечислил в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, единственный «козырь» европейцев в вопросе мирного урегулирования вооружённого конфликта — отправка миротворцев на территорию Украины.

«Европейцы пытаются «остаться в большой геополитической игре», из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить Трампу в качестве европейского участия в урегулировании украинского кризиса, — отправка «миротворцев» на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения», — написал Пушков.

Несмотря на то, что американский лидер не против такого развития событий, эта идея всё же «непроходная». Как объяснил сенатор, сначала присутствие миротворцев из стран ЕС в зоне спецоперации должна одобрить Россия. Москва же не давала согласие и не раз заявляла о негативном отношении к появлению миротворцев на Украине.

«А Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины. Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие «миротворцы», так что ни к чему хорошему это не приведёт. Опыт присутствия натовских «миротворцев» в Косово достаточно красноречив», — подчеркнул он.

Пушков также сообщил, что многие страны в Европе высказывали сомнения по поводу успеха миссии миротворцев в переговорах России и Украины. Ряд государств не готов участвовать в этом.