Встретил 14 февраля «с огоньком»: Джаред Лето оказался в эпицентре пожара в Лондоне

Солист группы 30 Seconds to Mars, актёр Джаред Лето встретил День всех влюблённых «с огоньком». Музыкант рассказал, что отель, в котором он остановился в Лондоне, охватил страшный пожар. В запрещённой соцсети Лето показал кадры, на которых видно, как стремительно пламя распространяется по крыше исторического здания, где расположена гостиница.

«Мой отель горит. Я надеюсь, всё в порядке», — подписал видео он.

Отель в Лондоне горит. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto

Фронтмен музыкального коллектива делился кадрами всех этапов тушения пожара. Он рассказал, что всех людей успели вывести из горящего здания, поэтому удалось обойтись без жертв. Однако у Джареда Лето, по его словам, сердце обливалось кровью при виде буйства стихии — особенно после жутких лесных пожаров в США.

«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть ещё больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — прокомментировал ситуацию певец.

Кадры тушения пожара. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto

Примечательно, что отель, в котором проживал Лето, называется Chiltern Firehouse, что переводится как «Пожарное депо Чилтерна». Это историческое здание в столице Англии переоборудовано в роскошную гостиницу, номер в которой влетит в копеечку.