Бежавший в РФ из Финляндии украинский школьник рассказал, как над ним издевались учителя и сверстники

Подросток из семьи украинских беженцев, который в начале февраля незаконно пересёк границу Финляндии, рассказал, что над ним издевались в школе. По словам 13-летнего мальчика, постоянные унижения со стороны одноклассников и даже учителей стали причиной радикального решения о побеге в Россию. Как признался школьник, педагоги просто не оставляют шанса на нормальное обучение, так как постоянно демонстрируют неприязнь к русским и украинцам.

«Местные постоянно задирались, ставили подножки, не раз доходило до драк и ругани. Больше всего запомнилось, как меня на лестнице толкнул темнокожий парень, я тогда упал и шишку себе набил. Это произошло ни с того ни сего. Вроде бы он приехал из Ирана или из Ирака. Такие нас там тоже не принимают, называют варварами: говорят, что мы начали с ними воевать. Самое интересное, что русские и украинцы для них — одно и то же», — рассказал мальчик в беседе с kp.ru.

Подросток признался, что сверстников поддерживали и учителя, которые пренебрежительно относились к нему только из-за национальности. Если мальчик уставал терпеть издевательства одноклассников и давал отпор, то педагоги сразу же звонили родителям и жаловались на плохое поведение самого парнишки.

Из-за постоянных проблем в школе у мальчика начались ссоры с отчимом. Это и стало последней каплей в переполненной чаше терпения подростка.

«Я решил сбежать потому, что мне не нравилось жить в этой стране. Было тяжело учить язык, да и с отчимом я часто ругался, захотелось самостоятельной жизни, я и решил уйти в Россию», — признался он.