Бежавший в РФ из Финляндии украинский школьник рассказал, как над ним издевались учителя и сверстники
КП: Бежавший в Россию финский школьник признался, что над ним издевались учителя
Подросток из семьи украинских беженцев, который в начале февраля незаконно пересёк границу Финляндии, рассказал, что над ним издевались в школе. По словам 13-летнего мальчика, постоянные унижения со стороны одноклассников и даже учителей стали причиной радикального решения о побеге в Россию. Как признался школьник, педагоги просто не оставляют шанса на нормальное обучение, так как постоянно демонстрируют неприязнь к русским и украинцам.
«Местные постоянно задирались, ставили подножки, не раз доходило до драк и ругани. Больше всего запомнилось, как меня на лестнице толкнул темнокожий парень, я тогда упал и шишку себе набил. Это произошло ни с того ни сего. Вроде бы он приехал из Ирана или из Ирака. Такие нас там тоже не принимают, называют варварами: говорят, что мы начали с ними воевать. Самое интересное, что русские и украинцы для них — одно и то же», — рассказал мальчик в беседе с kp.ru.
Подросток признался, что сверстников поддерживали и учителя, которые пренебрежительно относились к нему только из-за национальности. Если мальчик уставал терпеть издевательства одноклассников и давал отпор, то педагоги сразу же звонили родителям и жаловались на плохое поведение самого парнишки.
Из-за постоянных проблем в школе у мальчика начались ссоры с отчимом. Это и стало последней каплей в переполненной чаше терпения подростка.
«Я решил сбежать потому, что мне не нравилось жить в этой стране. Было тяжело учить язык, да и с отчимом я часто ругался, захотелось самостоятельной жизни, я и решил уйти в Россию», — признался он.
Ранее сообщалось, что посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил о создании финскими властями в стране «атмосферы военного психоза». Они, по словам политика, призывают граждан к подготовке к возможной войне.
Life.ru / Kandinsky 3.1