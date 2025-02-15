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15 февраля, 12:58

Мышьяк и фекальные бактерии: Россиян предупредили об опасности еды из насекомых

Врач Кашух: При употреблении насекомых в пищу можно заразиться инфекцией

При употреблении насекомых в пищу можно подхватить инфекции, вирусы, бактерии и паразитов. И даже термическая обработка, снижающая риски заражения, не может гарантировать полной безопасности, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она также отметила, что насекомые способны накапливать тяжёлые металлы и токсины.

«Насекомые, выращенные в неконтролируемых условиях, могут содержать кадмий, свинец, ртуть и мышьяк. Эти вещества накапливаются в хитиновом покрове и внутренних органах, что представляет угрозу для здоровья человека, особенно при частом употреблении», — уверена собеседница RT.

Кроме того, при употреблении пищи из насекомых стоит опасаться аллергической реакции аналогичной с негативным эффектом от морепродуктов. При этом реакция может отличаться в зависимости от особенностей организма. Кто-то отделается зудом, а кому-то грозит отёк Квинке или анафилактический шок, заключила эксперт.

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Напомним, ранее европейцев разрешили кормить хлебом с личинками. Однако в нашей стране инициативу властей ЕС не оценили. Так, в Госдуме нашли способ не пустить в Россию еду с насекомыми.

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freepik

Борис Эльфанд
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