Мышьяк и фекальные бактерии: Россиян предупредили об опасности еды из насекомых

При употреблении насекомых в пищу можно подхватить инфекции, вирусы, бактерии и паразитов. И даже термическая обработка, снижающая риски заражения, не может гарантировать полной безопасности, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она также отметила, что насекомые способны накапливать тяжёлые металлы и токсины.

«Насекомые, выращенные в неконтролируемых условиях, могут содержать кадмий, свинец, ртуть и мышьяк. Эти вещества накапливаются в хитиновом покрове и внутренних органах, что представляет угрозу для здоровья человека, особенно при частом употреблении», — уверена собеседница RT.