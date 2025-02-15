Более 400 россиян почти сутки не могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга
Более 400 российских туристов уже почти сутки не могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга из-за неисправности самолёта. Также задержан вылет ещё одного рейса этой же авиакомпании из Казани, который перенесён на сутки.
Туристы застряли на сутки в аэропорту Екатеринбурга. Видео © SHOT
По данным SHOT, рейс Екатеринбург – Пхукет авиакомпании Red Wings должен был вылететь вчера в 22:55 по местному времени. Сначала вылет дважды откладывали на час, а затем пассажиров посадили в самолёт. Однако перед отправлением экипаж объявил о задержке на полчаса. В результате рейс перенесли на сегодняшний вечер, и теперь его вылет ожидается в 21:10.
Пассажиры сообщают, что им не предоставили отель, а некоторые, в том числе маленькие дети, начали чувствовать себя плохо в очереди. Предварительно причиной задержки назвали поломку самолёта. Часть вылетающих не из Екатеринбурга, а потому в аэропорту они просидели уже больше суток.
Кроме того, ещё один рейс Red Wings на Пхукет из Казани также перенесён на сутки. Он должен был вылететь сегодня в 21:10, но теперь его отправление запланировано на 16 февраля в 18:10.
Ранее Life.ru рассказывал, что около 330 российских туристов застряли в аэропорту Кубы, где провели более суток. По информации представителей авиакомпании, рейс № 6850 был задержан из-за нескольких причин. Сначала задержка была вызвана технической проблемой, которую вскоре удалось решить, потом экипаж отказался лететь. Позднее стало известно, что россияне смогли вернуться в Москву.
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