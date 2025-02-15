Более 400 россиян почти сутки не могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга

Более 400 российских туристов уже почти сутки не могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга из-за неисправности самолёта. Также задержан вылет ещё одного рейса этой же авиакомпании из Казани, который перенесён на сутки.

Туристы застряли на сутки в аэропорту Екатеринбурга. Видео © SHOT

По данным SHOT, рейс Екатеринбург – Пхукет авиакомпании Red Wings должен был вылететь вчера в 22:55 по местному времени. Сначала вылет дважды откладывали на час, а затем пассажиров посадили в самолёт. Однако перед отправлением экипаж объявил о задержке на полчаса. В результате рейс перенесли на сегодняшний вечер, и теперь его вылет ожидается в 21:10.

Пассажиры сообщают, что им не предоставили отель, а некоторые, в том числе маленькие дети, начали чувствовать себя плохо в очереди. Предварительно причиной задержки назвали поломку самолёта. Часть вылетающих не из Екатеринбурга, а потому в аэропорту они просидели уже больше суток.

Кроме того, ещё один рейс Red Wings на Пхукет из Казани также перенесён на сутки. Он должен был вылететь сегодня в 21:10, но теперь его отправление запланировано на 16 февраля в 18:10.