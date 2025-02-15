Лавров и Рубио договорились уйти от жёсткой политики между РФ и США, начатой Обамой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Государственным секретарём США Марком Рубио по инициативе американской стороны. Этот разговор стал продолжением беседы президентов двух стран, состоявшейся 12 февраля, сообщает МИД России.

«Руководители внешнеполитических ведомств договорились поддерживать канал связи для урегулирования вопросов двусторонних отношений, ориентируясь на устранение односторонних барьеров, оставшихся от предыдущей администрации, которые мешают взаимовыгодному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству», — указали в МИД РФ.

Стороны подчеркнули желание работать над актуальными международными проблемами, включая ситуацию на Украине, вопросы Палестины и события на Ближнем Востоке.

Обсуждались пути скорейшего завершения жёсткой политики, начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году, касающейся работы российских дипломатических миссий в США, что вызвало ответные действия.

Стороны согласовали, что в ближайшее время встречи экспертов помогут определить шаги по снятию ограничений для загранпредставительств обеих стран. Лавров и Рубио подтвердили готовность сотрудничать для восстановления заданного президентами диалога. Договорились о регулярных встречах, включая подготовку к высшему российско-американскому саммиту.