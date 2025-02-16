«Это будет фурор»: В России оценили возможный приезд Трампа на 80-летие Победы

Визит Дональда Трампа на празднование Дня Победы 9 мая 2025 года станет настоящей сенсацией и произведёт фурор. Таким мнением поделился бывший председатель Правительства России Сергей Степашин. Он подчеркнул, что встреча главы Белого дома и президента РФ Владимира Путина может произойти ещё до этой даты.

«В этом году точно. Я очень рассчитываю, что до 9 мая. А если ещё Трамп приедет на День Победы — вот это будет фурор», — сказал Степашин в беседе с ТАСС.

Политик подчеркнул, что оба лидера понимают друг друга, так как их приоритеты схожи — они сосредоточены на интересах своих стран. По его мнению, это позволяет лидерам находить точки соприкосновения.