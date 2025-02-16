МЧС предупредило жителей Ленобласти о снеге и гололёде 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, в Ленинградской области ожидается снег. По данным МЧС, небо над регионом затянут облака, а на дорогах возрастёт риск образования гололёда. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» .

Жителям Ленобласти также стоит опасаться ветреной погоды. Порывы северного и северо-западного ветра могут дойти до восьми метров в секунду. Днём столбики термометров опустятся до минус 6-11 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 9-14, а местами — до минус 17-20 градусов.