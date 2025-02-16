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Регион
16 февраля, 07:22

МЧС предупредило жителей Ленобласти о снеге и гололёде 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, в Ленинградской области ожидается снег. По данным МЧС, небо над регионом затянут облака, а на дорогах возрастёт риск образования гололёда. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Жителям Ленобласти также стоит опасаться ветреной погоды. Порывы северного и северо-западного ветра могут дойти до восьми метров в секунду. Днём столбики термометров опустятся до минус 6-11 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 9-14, а местами — до минус 17-20 градусов.

Тем временем в Москве и Подмосковье из-за гололёда объявили жёлтый уровень погодной опасности. Также синоптики рассказали, какой будет погода этим летом.

Названы неприятные симптомы «холодового дерматита»
Названы неприятные симптомы «холодового дерматита»
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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