МЧС предупредило жителей Ленобласти о снеге и гололёде 16 февраля
В воскресенье, 16 февраля, в Ленинградской области ожидается снег. По данным МЧС, небо над регионом затянут облака, а на дорогах возрастёт риск образования гололёда. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Жителям Ленобласти также стоит опасаться ветреной погоды. Порывы северного и северо-западного ветра могут дойти до восьми метров в секунду. Днём столбики термометров опустятся до минус 6-11 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 9-14, а местами — до минус 17-20 градусов.
Тем временем в Москве и Подмосковье из-за гололёда объявили жёлтый уровень погодной опасности. Также синоптики рассказали, какой будет погода этим летом.
Kandinsky 3.1 / Life.ru