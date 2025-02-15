Названы неприятные симптомы «холодового дерматита»

Зимняя погода вредна для кожи, так как может спровоцировать «холодовой дерматит», для которого характеры зуд, ожоги, покраснение или побледнение кожи. Однако опасность подстерегает нас не только на улице но и дома, где отопительные приборы сушат воздух. Об этом предупредила дерматовенеролог Дарья Смирнова.

«Холод провоцирует сухость кожи из-за сужения кровеносных сосудов. Это приводит к снижению кровоснабжения, бледности и потере эластичности. Ситуацию усугубляют отопительные системы, которые делают воздух в помещениях более сухим», — отметила эксперт.