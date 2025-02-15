Названы неприятные симптомы «холодового дерматита»
Дерматолог Смирнова: «Холодовой дерматит» может вызвать зуд и ожоги на коже
Зимняя погода вредна для кожи, так как может спровоцировать «холодовой дерматит», для которого характеры зуд, ожоги, покраснение или побледнение кожи. Однако опасность подстерегает нас не только на улице но и дома, где отопительные приборы сушат воздух. Об этом предупредила дерматовенеролог Дарья Смирнова.
«Холод провоцирует сухость кожи из-за сужения кровеносных сосудов. Это приводит к снижению кровоснабжения, бледности и потере эластичности. Ситуацию усугубляют отопительные системы, которые делают воздух в помещениях более сухим», — отметила эксперт.
Она подчеркнула в беседе с РИА «ФедералПресс», что люди с дерматологическими заболеваниями особенно уязвимы перед холодом. Поэтому необходимо наносить на кожу плотные увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и натуральными маслами. Для минимизации вреда также стоит закрывать лицо, шею и руки. А вот от агрессивных моющих средств и слишком горячей воды лучше отказаться.
Life.ru