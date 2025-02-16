Кандидат в канцлеры ФРГ хочет наладить отношения с сильной сверхдержавой – Россией

Кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ФРГ Алис Вайдель выступает за прекращение действия санкций в отношении Российской Федерации. Политик уверена, что стране необходимо установить дружественные отношения с российской стороной.

«Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями, <…> а также со сверхдержавами. <…> Это относится и к России. Чего мы хотим, так это окончания санкционной политики, которая прежде всего вредит нашей стране», — сказала Вайдель в интервью немецкому изданию Bild.