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16 февраля, 07:34

Кандидат в канцлеры ФРГ хочет наладить отношения с сильной сверхдержавой – Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель намерена покончить с антироссийскими санкциями

Кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ФРГ Алис Вайдель выступает за прекращение действия санкций в отношении Российской Федерации. Политик уверена, что стране необходимо установить дружественные отношения с российской стороной.

«Мы хотим установить очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями, <…> а также со сверхдержавами. <…> Это относится и к России. Чего мы хотим, так это окончания санкционной политики, которая прежде всего вредит нашей стране», — сказала Вайдель в интервью немецкому изданию Bild.

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Ранее Алис Вайдель сообщила, что в случае победы на выборах в Бундестаг она намерена восстановить работу газопровода «Северный поток». Политик — как и вся партия — твёрдо настроены на восстановление функций трубопровода. Также Вайдель заявила, что ЕС не в состоянии положить конец военному конфликту на Украине, поэтому вся надежда возлагается на США и Россию.

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Shutterstock / FOTODOM / Mummert-und-Ibold

Ольга Сливченко
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