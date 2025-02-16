Народные приметы: Россиянам рассказали, как привлечь счастье 19 февраля
«ВМ»: 19 февраля можно привлечь счастье, соблюдая традиции
У славян существовало поверье, что 19 февраля, соблюдая определённые традиции, можно привлечь счастье. Для этого весь день следовало оставаться в позитивном настроении и ни в коем случае не конфликтовать с другими людьми. Кроме того, 19 февраля наши предки ходили друг к другу в гости, в этот день было принято свататься.
«Те девушки, которых засватали в этот день, становились хранительницами домашнего очага и пользовались большим уважением среди остальных. Этот день идеально подходил для похода в гости к родственникам или друзьям», — пишет «Вечерняя Москва».
А ещё 19 февраля определяли погоду по народным приметам. К примеру, сильные морозы говорили о бурной весне, дождь сулили урожайный год, а снег — холодное лето. А если птицы садились на верхушки деревьев, значит будет тепло.
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