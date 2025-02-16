Народные приметы: Россиянам рассказали, как привлечь счастье 19 февраля

У славян существовало поверье, что 19 февраля, соблюдая определённые традиции, можно привлечь счастье. Для этого весь день следовало оставаться в позитивном настроении и ни в коем случае не конфликтовать с другими людьми. Кроме того, 19 февраля наши предки ходили друг к другу в гости, в этот день было принято свататься.

«Те девушки, которых засватали в этот день, становились хранительницами домашнего очага и пользовались большим уважением среди остальных. Этот день идеально подходил для похода в гости к родственникам или друзьям», — пишет «Вечерняя Москва».