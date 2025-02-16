Заслуженный лётчик оценил действия экипажа самолёта, который застрял в Польше на 13 часов
Заслуженный лётчик Заболотский похвалил экипаж, посадивший самолёт в Польше
Действия экипажа, посадившего в недружественной Польше самолёт с российскими туристами, летевшими из Египта в Калининград, были оправданными и грамотными, уверен заслуженный лётчик-испытатель Виктор Заболотский. Он обратил внимание, что погода в аэропорту прибытия не соответствовала требованиям безопасности. Кроме того, у борта могло закончиться топливо.
«В данном случае, скорее всего, ему не хватало топлива, чтобы лететь куда-то. Мало того, может быть, и хватало — допустим, до Питера долететь, — но тут опять надо согласовывать пролёт через другие страны, а это требует времени, и могут поставить в такие неудобные условия, что топлива уже не хватит», — объяснил собеседник «Москвы 24».
Кроме того, он подчеркнул, что власти Польши повели себя некорректно, запретив экипажу дозаправить самолёт и выпустить людей. Эксперт счёл действия чиновников политически мотивированными и не имеющими отношение к нормам авиации. По его словам, негативное решение могло быть принято непосредственно руководством ЕС, «чтобы напакостить».
Напомним, 16 февраля стало известно, что сотни россиян оказались ловушке в Польше после экстренной посадки самолёта. Борт UJ681 авиакомпании AlMasria вылетел из Шарм-эль-Шейха в Калининград, но не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного снегопада. Через 13 часов египетский лайнер всё-таки вылетел в Россию.
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