Заслуженный лётчик оценил действия экипажа самолёта, который застрял в Польше на 13 часов

Действия экипажа, посадившего в недружественной Польше самолёт с российскими туристами, летевшими из Египта в Калининград, были оправданными и грамотными, уверен заслуженный лётчик-испытатель Виктор Заболотский. Он обратил внимание, что погода в аэропорту прибытия не соответствовала требованиям безопасности. Кроме того, у борта могло закончиться топливо.

«В данном случае, скорее всего, ему не хватало топлива, чтобы лететь куда-то. Мало того, может быть, и хватало — допустим, до Питера долететь, — но тут опять надо согласовывать пролёт через другие страны, а это требует времени, и могут поставить в такие неудобные условия, что топлива уже не хватит», — объяснил собеседник «Москвы 24».

Кроме того, он подчеркнул, что власти Польши повели себя некорректно, запретив экипажу дозаправить самолёт и выпустить людей. Эксперт счёл действия чиновников политически мотивированными и не имеющими отношение к нормам авиации. По его словам, негативное решение могло быть принято непосредственно руководством ЕС, «чтобы напакостить».