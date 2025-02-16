Бывший премьер раскрыл тайный смысл возможного визита Трампа в РФ на День Победы

Если президент США Дональд Трамп 9 мая приедет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы, то он напомнит всему миру о союзнических отношениях между Вашингтоном и Москвой в годы Второй мировой войны. Тайный смысл возможного визита американского лидера в эфире радио «Комсомольская правда» раскрыл экс-премьер РФ Сергей Степашин.

По словам политика, визит хозяина Белого дома будет означать, что с Россией вновь нужно вести переговоры и договариваться. Кроме того, он напомнил про слова канцлера Германии Олафа Шольца, который поблагодарил США за освобождение от нацизма, не упомянув при этом СССР.

«А что на эту тему говорит Трамп? Помнишь, да, — ещё до переговоров с Владимиром Владимировичем он сказал, что Россию победить нельзя — она разбила и Наполеона, и Гитлера. Так что это уже наука, это история», — цитирует Степашина kp.ru.