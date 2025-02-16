Адвокат объяснила, что грозит россиянке, малыш которой утонул в туалете после родов
Адвокат Полякова: Мать, чей малыш утонул в туалете после родов, могут посадить
Россиянка, малыш которой утонул в деревенском туалете после родов, может лишиться свободы сроком от двух до четырёх лет, если её действия будут квалифицированы как убийство матерью новорождённого ребёнка (106 статье УК РФ). Об этом заявила адвокат Вероника Полякова. По её словам, в первую очередь правоохранительные органы должны установить, был ли умысел у жительницы Ленинградской области, родившей в уборной.
«Что касается вопроса лишения родительских прав, то такое решение принимает только суд с участием органов опеки и попечительства. <...> И лишить родительских прав в данном случае могут только по решению суда, если будет доказана вина женщины по 106 статье УК РФ», — отметила юрист в беседе с порталом «Страсти».
К слову, это уже не первый подобный случай. Ранее Life.ru рассказывал продолжение истории брошенной в туалете в Анталье новорождённой, семья пообещала забрать её в Россию. Также СМИ пестрили заголовками о том, как в Красноярске школьница родила на пятом месяце и выбросила младенца в мусорку.