Адвокат объяснила, что грозит россиянке, малыш которой утонул в туалете после родов

Россиянка, малыш которой утонул в деревенском туалете после родов, может лишиться свободы сроком от двух до четырёх лет, если её действия будут квалифицированы как убийство матерью новорождённого ребёнка (106 статье УК РФ). Об этом заявила адвокат Вероника Полякова. По её словам, в первую очередь правоохранительные органы должны установить, был ли умысел у жительницы Ленинградской области, родившей в уборной.