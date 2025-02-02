«Увезём!» Семья брошенной в туалете в Анталье новорождённой пообещала забрать её в Россию
Мать и бабушка брошенной в туалете в Анталье девочки хотят забрать её в РФ
Екатерина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Мать 18-летней россиянки, которая родила девочку в аэропорту в турецкой Анталье и оставила кроху в унитазе, дала первое интервью. Женщина призналась, что они с дочерью собираются забрать малышку на Родину. Турецкие власти, по её словам, обещали оказать содействие, пишет aif.ru.
47-летняя бабушка Елена рассказала, что внучку назвали Николь — такое имя ей дала мать. Сейчас малышке уже три месяца, и она по-прежнему находится в больнице, где лежат брошенные родителями дети. Мать девочки заключена под стражу, о её освобождении хлопочет турецкий адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Девушка утверждает, что не знала, что станет мамой, поскольку у неё давно нерегулярный цикл, а в период беременности были кровотечения. Она заявила, что никогда бы не бросила своего ребёнка. После освобождения Катя хочет забрать дочь в РФ и заботиться о ней там.
«Моя дочь никогда бы не совершила такого преступления. Она очень милосердная. Я очень скучаю по ней. Я хочу обнять и её, и Николь одновременно и вернуться с ними в Россию», — заявила бабушка малютки.
Поскольку у Николь российское гражданство, судебная система, скорее всего, не будет препятствовать воссоединению семьи и их дальнейшему отъезду на Родину.
Напомним, 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя туристка из РФ родила дочь в туалете.Оставив ребёнка прямо там, она спокойно пошла на паспортный контроль. Малышку нашла уборщица, а служба безопасности нашла мать по камерам наблюдения. Девушка с самого начала уверяла, что не знала о беременности. Её вместе с матерью заключили под стражу, но позже вторую отпустили. Посольство РФ оформило новорождённой гражданство РФ. Ранее малышку хотели передать кровным родственникам в Московской области. На время расследования Николь остаётся в Турции.