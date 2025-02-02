«Увезём!» Семья брошенной в туалете в Анталье новорождённой пообещала забрать её в Россию

Мать 18-летней россиянки, которая родила девочку в аэропорту в турецкой Анталье и оставила кроху в унитазе, дала первое интервью. Женщина призналась, что они с дочерью собираются забрать малышку на Родину. Турецкие власти, по её словам, обещали оказать содействие, пишет aif.ru.

47-летняя бабушка Елена рассказала, что внучку назвали Николь — такое имя ей дала мать. Сейчас малышке уже три месяца, и она по-прежнему находится в больнице, где лежат брошенные родителями дети. Мать девочки заключена под стражу, о её освобождении хлопочет турецкий адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Девушка утверждает, что не знала, что станет мамой, поскольку у неё давно нерегулярный цикл, а в период беременности были кровотечения. Она заявила, что никогда бы не бросила своего ребёнка. После освобождения Катя хочет забрать дочь в РФ и заботиться о ней там.

«Моя дочь никогда бы не совершила такого преступления. Она очень милосердная. Я очень скучаю по ней. Я хочу обнять и её, и Николь одновременно и вернуться с ними в Россию», — заявила бабушка малютки.