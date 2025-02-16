Около 20 постояльцев хостела в Москве отравились заказной едой

В хостеле на улице Миклухо-Маклая в юго-западной части Москвы отравились около 20 постояльцев. По предварительной информации, еда была из одного из сервисов по доставке продуктов.

«Люди употребляли заказную еду, после чего почувствовали себя плохо», — сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.