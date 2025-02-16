Около 20 постояльцев хостела в Москве отравились заказной едой
В хостеле на улице Миклухо-Маклая в юго-западной части Москвы отравились около 20 постояльцев. По предварительной информации, еда была из одного из сервисов по доставке продуктов.
«Люди употребляли заказную еду, после чего почувствовали себя плохо», — сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.
Ранее Life.ru рассказывал как 14 февраля в другом московском хостеле 14 февраля отравились 50 человек. Пятерых из них пришлось госпитализировать. Все ели еду от одного и того же поставщика. Позже появилась информация, что причиной массового отравления мог быть золотистый стафилококк.
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