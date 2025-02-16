«Увидели совсем иное»: Организатор тусовки в Savoy раскрыл цели вечеринки с наркотиками и оружием

Организатор мероприятия в клубе Savoy Кирилл Королёв, высказался о рейде, который прошёл на вечеринке. Он подчеркнул, что событие было приурочено ко Дню святого Валентина и не имело аморальных намерений. Тем не менее в концепции вечеринки некоторые усмотрели «совсем иное».

Организатор тусовки в Savoy раскрыл цели вечеринки с наркотиками и оружием. Видео © 5-tv.ru

«У нас взрослая очень публика. Фактически (организуются. — Прим. Life.ru) музыкальные светские мероприятия, ужин, переходящий в танцевальную программу с электронной музыкой», — рассказал Королёв в беседе с Пятым каналом.