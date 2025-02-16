«Увидели совсем иное»: Организатор тусовки в Savoy раскрыл цели вечеринки с наркотиками и оружием
Организатор вечеринки в Savoy: Тусовка не преследовала аморальных целей
Организатор мероприятия в клубе Savoy Кирилл Королёв, высказался о рейде, который прошёл на вечеринке. Он подчеркнул, что событие было приурочено ко Дню святого Валентина и не имело аморальных намерений. Тем не менее в концепции вечеринки некоторые усмотрели «совсем иное».
Организатор тусовки в Savoy раскрыл цели вечеринки с наркотиками и оружием. Видео © 5-tv.ru
«У нас взрослая очень публика. Фактически (организуются. — Прим. Life.ru) музыкальные светские мероприятия, ужин, переходящий в танцевальную программу с электронной музыкой», — рассказал Королёв в беседе с Пятым каналом.
Он также отметил, что у владельца оружия, найденного в припаркованной машине, есть соответствующее разрешение. По информации, пистолет принадлежит одному из охранников.
Напомним, силовики в масках ворвались в столичный отель Savoy, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина. СМИ писали, что перед гостями в отеле выступала с DJ-сетом Ирина Хакамада. У некоторых участников мероприятия обнаружили пакетики с неизвестным веществом и оружие.
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