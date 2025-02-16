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16 февраля, 17:24

Белый дом начал «прощупывать» Европу на готовность усилить Украину

Reuters: США хотят знать, на что готова Европа ради безопасности Украины

США проводят консультации с европейскими союзниками, выясняя, кто из них готов направить свои войска на Украину для участия в урегулировании конфликта, сообщает агентство Reuters. В то же время Вашингтон запросил у ЕС информацию о том, как там представляют себе долгосрочные гарантии безопасности.

«В документе также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий, согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования и какова будет численность сил», — говорится в сообщении агентства.
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Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог показал чиновникам из ЕС предполагаемый план переговоров по решению украинского конфликта. До этого он деликатно сообщал, что Белый дом не видит места для Евросоюза в переговорном процессе с Россией, однако Штаты учтут интересы содружества.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Александра Мышляева
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