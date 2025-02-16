Белый дом начал «прощупывать» Европу на готовность усилить Украину

США проводят консультации с европейскими союзниками, выясняя, кто из них готов направить свои войска на Украину для участия в урегулировании конфликта, сообщает агентство Reuters. В то же время Вашингтон запросил у ЕС информацию о том, как там представляют себе долгосрочные гарантии безопасности.