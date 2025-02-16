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16 февраля, 20:42

Глава Госдепа Рубио предложил наладить работу Посольств России и США

Глава Госдепартамента США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Глава Госдепартамента США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

США и России необходимо разрешить двусторонние вопросы, связанные с работой Посольств в Москве и Вашингтоне. Это создаст возможности для установления связей по урегулированию ситуации на Украине, заявил Марко Рубио, глава госдепартамента Штатов.

«Если мы планируем обсуждать с Россией мирные пути разрешения конфликта на Украине, то для этого нам нужны посольства, которые функционируют должным образом в Москве и Вашингтоне. Обсуждение данных вопросов на уровне министров — это вполне нормальная практика»,сказал он в интервью CBS.

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Рубио сообщил, что поднял вопрос о деятельности американской дипмиссии в Москве в ходе недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я обсудил работу нашего посольства в Москве. Оно работает в очень непростых условиях. Это важный аспект, так как налаживать контакты с Россией становится трудно, если наше посольство не в состоянии выполнять свои обязанности», — подчеркнул Рубио.

Глава Госдепартамента также отметил, что Лавров, в свою очередь, выразил беспокойство относительно работы российской дипмиссии в США.

«Ранее я никогда не общался с господином Лавровым, поэтому для нас это была возможность установить новый канал связи», — добавил Рубио.

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Как сообщал Life.ru, в ходе беседы Лавров и Рубио взяли курс на смягчение жесткой политики между РФ и США, которую начал бывший президент Барак Обама. Кроме того, они договорились о поддержании канала связи.

Лия Мурадьян
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