Глава Госдепа Рубио предложил наладить работу Посольств России и США

США и России необходимо разрешить двусторонние вопросы, связанные с работой Посольств в Москве и Вашингтоне. Это создаст возможности для установления связей по урегулированию ситуации на Украине, заявил Марко Рубио, глава госдепартамента Штатов.

«Если мы планируем обсуждать с Россией мирные пути разрешения конфликта на Украине, то для этого нам нужны посольства, которые функционируют должным образом в Москве и Вашингтоне. Обсуждение данных вопросов на уровне министров — это вполне нормальная практика», — сказал он в интервью CBS.

Рубио сообщил, что поднял вопрос о деятельности американской дипмиссии в Москве в ходе недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я обсудил работу нашего посольства в Москве. Оно работает в очень непростых условиях. Это важный аспект, так как налаживать контакты с Россией становится трудно, если наше посольство не в состоянии выполнять свои обязанности», — подчеркнул Рубио.

Глава Госдепартамента также отметил, что Лавров, в свою очередь, выразил беспокойство относительно работы российской дипмиссии в США.

«Ранее я никогда не общался с господином Лавровым, поэтому для нас это была возможность установить новый канал связи», — добавил Рубио.