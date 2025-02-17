Центробанк получил штраф за незаконное хранение боевого оружия
Центральный банк России получил штраф за нарушение правил хранения боевого оружия. Данное решение вынес Савёловский суд Москвы по факту нарушений, выявленных в ходе проверки одного из зданий. Об этом говорится в материалах дела.
«Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ (незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия), и назначить административное наказание в виде административного штрафа», — передаёт ТАСС выдержки из дела.
Примечательно, что в документе точная сумма штрафа не называется, однако по данной статье юридическим лицам предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Там же поясняется, что инспекторы Росгвардии провели несколько выездных проверок здания Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве. В ходе визитов в ноябре 2023 и апреле 2024 года там были выявлены нарушения правил хранения оружия — в оружейной комнате были обнаружены боевые пистолеты. Как затем выяснилось, те принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи».
В ходе заседания суда сотрудники ЦБ уточнили, что организация имеет право на хранение и использование оружия, которое в ноябре 2023 года было выдано Росгвардией. Кроме того, оно находилось в здании не более двух часов — их сдавали сотрудники ПАО «Сбербанк», которые прибыли туда для сдачи-приёма ценностей. Огласив данную информацию, Банк России подал апелляционную жалобу.
А ранее Life.ru сообщал об итогах очередного заседания, прошедшего 14 февраля. По его результатам ЦБ уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре 2024 года, и это значение стало рекордным для российского рынка. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году.
Life.ru