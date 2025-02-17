Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 05:48

Пять ведущих учёных-физиков вернулись в Россию из-за рубежа

Глава ВНИИФТРИ Донченко: Пять ведущих учёных-физиков вернулись в РФ

ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт в области физико-технических и радиотехнических измерений) смог вернуть из-за рубежа пятерых выдающихся специалистов в сфере координатно-временных измерений, которые покинули страну в 1990-е годы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Сергей Донченко, генеральный директор института.

«Мы приумножили коллектив института за счет молодёжи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области», — сказал он.

По словам гендиректора, учёные уехали из России в 90-е, но находились на передовой разработок.

Как он отметил, возвращение специалистов в этой области способствовало тому, что в 2023 году Россия заняла лидирующую позицию в разработке международной системы отсчёта времени. Донченко пояснил, что все вернувшиеся специалисты видели, насколько большое внимание уделяется в их стране развитию той сферы, в которой они работали. Кроме того, у каждого из них были и свои личные мотивы, в том числе тоска по Родине.

Путин поручил создать экспозицию об успехах молодых учёных в центре «Россия»
Путин поручил создать экспозицию об успехах молодых учёных в центре «Россия»

Ранее в РАН указали на связь между нехваткой учёных в России и ЕГЭ. Также в российских вузах рассказали, где абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ по физике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
  • Новости
  • Новости науки
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar