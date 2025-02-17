СК РФ: Организаторы поджогов объектов в РФ скрываются за рубежом

Чаще всего инициаторы поджогов зданий государственной власти и иных объектов РФ, организуют их, будучи за границей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Под различными предлогами злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей. Организаторы этих преступлений, как правило, находятся за рубежом, а под их воздействие попадают в том числе молодые люди, пенсионеры и другие лица», — сказала она.