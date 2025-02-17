СК РФ: Организаторы поджогов объектов в РФ скрываются за рубежом
Чаще всего инициаторы поджогов зданий государственной власти и иных объектов РФ, организуют их, будучи за границей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Под различными предлогами злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей. Организаторы этих преступлений, как правило, находятся за рубежом, а под их воздействие попадают в том числе молодые люди, пенсионеры и другие лица», — сказала она.
В последнее время количество попыток поджога административных зданий в различных регионах России значительно выросло. Так, например, Life.ru сообщал о двух пироманах из Иркутской области, которые пытались спалить военную технику. А в Краснодаре неизвестный устроил массовый поджог ресторанов.
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