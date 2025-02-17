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Регион
17 февраля, 08:05

СК РФ: Организаторы поджогов объектов в РФ скрываются за рубежом

Чаще всего инициаторы поджогов зданий государственной власти и иных объектов РФ, организуют их, будучи за границей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Под различными предлогами злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей. Организаторы этих преступлений, как правило, находятся за рубежом, а под их воздействие попадают в том числе молодые люди, пенсионеры и другие лица», — сказала она.

Житель Пермского края задержан за попытку поджога почты и банка
Житель Пермского края задержан за попытку поджога почты и банка

В последнее время количество попыток поджога административных зданий в различных регионах России значительно выросло. Так, например, Life.ru сообщал о двух пироманах из Иркутской области, которые пытались спалить военную технику. А в Краснодаре неизвестный устроил массовый поджог ресторанов.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Мария Любицкая
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