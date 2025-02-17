Пустой холодильник, мусор на столах: Троих голых плачущих малышей нашли одних в квартире под Омском
В Омской области обнаружили троих голых плачущих детей одних в квартире
В Омской области обнаружили троих голых плачущих малышей, находившихся в квартире без присмотра взрослых. Видеоролик, на котором показаны условия жизни детей, быстро распространился по местным пабликам и вскоре дошёл до прокуратуры, инициировавшей проверку.
Трое малышей жили в ужасных условиях в Омской области. Видео © VK / КРИМИНАЛ
Автор видео демонстрирует абсолютно пустой холодильник, а также ужасный беспорядок в квартире. Столы завалены мусором и грязной посудой, на полу разбросаны грязные одеяла и вещи. Вместе с испуганными и полностью раздетыми детьми в помещении также проживают коты.
«В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Трое детей 2021, 2023 и 2024 годов рождения помещены в районную больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное», — сообщили в УМВД России по Омской области.
Как пишет RT, ранее мать детей уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Принимает ли отец участие в их воспитании — не уточняется. Следственный комитет параллельно начал проверку в отношении сотрудников службы опеки по статье «Халатность». Уточняется, что детей нашли в деревне Юрьево Кормиловского района.
Ранее в Подмосковье случайный водитель спас годовалую девочку, которая несколько часов ползла по трассе. Мать малышки рассказала, что её без присмотра оставила бабушка, которую, кстати, уже отправили в психиатрическую клинику.
VK / КРИМИНАЛ