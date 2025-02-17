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17 февраля, 09:32

Убивший внука-грудничка из-за плача россиянин избежит наказания

URA.ru: Дед, убивший внука-грудничка в Екатеринбурге, избежит реального срока

Дмитрий Кучин. Обложка © Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Дмитрий Кучин. Обложка © Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Житель Екатеринбурга Дмитрий Кучин, который обвиняется в убийстве своего полуторамесячного внука, не понесёт реального наказания в виде тюремного заключения. Вместо этого ему назначат принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Нуждается в принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — приводит URA.ru слова представителя ведомства.

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Напомним, ужасную расправу в октябре прошлого года над полуторамесячным внуком учинил 45-летний дедушка из Екатеринбурга. Той страшной ночью мужчина вернулся с работы. Услышав плач малыша, он взбесился, схватил его и несколько раз ударил о стену, после чего сбежал из дома. Деда-убийцу удалось оперативно задержать. Подробности дела — в материале Life.ru.

Мария Любицкая
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