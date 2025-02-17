Убивший внука-грудничка из-за плача россиянин избежит наказания

Житель Екатеринбурга Дмитрий Кучин, который обвиняется в убийстве своего полуторамесячного внука, не понесёт реального наказания в виде тюремного заключения. Вместо этого ему назначат принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ужасную расправу в октябре прошлого года над полуторамесячным внуком учинил 45-летний дедушка из Екатеринбурга. Той страшной ночью мужчина вернулся с работы. Услышав плач малыша, он взбесился, схватил его и несколько раз ударил о стену, после чего сбежал из дома. Деда-убийцу удалось оперативно задержать. Подробности дела — в материале Life.ru.