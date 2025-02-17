Экс-премьера Грузии Гахарию забросали яйцами по возвращении из Мюнхена
После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию в аэропорту Тбилиси забросали яйцами. В адрес политика летели слова о том, что он предатель и беспринципный человек. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.
Экс-премьера Грузии Георгия Гахария забросали яйцами. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
На конференции Гахария заявил, что Грузия отошла от демократии и прозападного курса. Партия «За Грузию» уже обвинила правящую «Грузинскую мечту», что она специально направила своих людей закидывать политика яйцами.
Это уже второй инцидент с Гахарией за месяц. В январе его избили до сотрясения мозга в отеле в Батуми. Администрация Байдена после этого пригрозила Тбилиси изоляцией.
Shakh Aivazov/ AP/TASS