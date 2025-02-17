Экс-премьера Грузии Гахарию забросали яйцами по возвращении из Мюнхена

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию в аэропорту Тбилиси забросали яйцами. В адрес политика летели слова о том, что он предатель и беспринципный человек. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.