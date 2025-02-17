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17 февраля, 11:15

Экс-премьера Грузии Гахарию забросали яйцами по возвращении из Мюнхена

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию в аэропорту Тбилиси забросали яйцами. В адрес политика летели слова о том, что он предатель и беспринципный человек. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.

Экс-премьера Грузии Георгия Гахария забросали яйцами. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

На конференции Гахария заявил, что Грузия отошла от демократии и прозападного курса. Партия «За Грузию» уже обвинила правящую «Грузинскую мечту», что она специально направила своих людей закидывать политика яйцами.

Это уже второй инцидент с Гахарией за месяц. В январе его избили до сотрясения мозга в отеле в Батуми. Администрация Байдена после этого пригрозила Тбилиси изоляцией.

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Обложка ©

Shakh Aivazov/ AP/TASS

Полина Никифорова
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