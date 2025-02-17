У кормившего бездомных кошек пенсионера, которого до смерти забил алкаш, остались две дочки

У кормившего бездомных кошек пенсионера, которого убил случайный прохожий в Москве, остались две дочери. Его убийца будет арестован не позднее чем через 48 часов. Об этом в беседе с порталом «Страсти» заявила правозащитница Светлана Грачёва.

«Дедушка инженер, был очень интересный и порядочный человек. Имеет двух дочерей», — рассказала она.