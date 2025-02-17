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17 февраля, 11:38

У кормившего бездомных кошек пенсионера, которого до смерти забил алкаш, остались две дочки

Правозащитница Грачёва: Убийцу московского пенсионера арестуют через 72 часа

У кормившего бездомных кошек пенсионера, которого убил случайный прохожий в Москве, остались две дочери. Его убийца будет арестован не позднее чем через 48 часов. Об этом в беседе с порталом «Страсти» заявила правозащитница Светлана Грачёва.

«Дедушка инженер, был очень интересный и порядочный человек. Имеет двух дочерей», — рассказала она.

Грачёва обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы виновный получил по заслугам. По её словам, уже скоро по факту смерти пенсионера возбудят уголовное дело, а подозреваемый будет арестован не позднее чем через двое суток.

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Напомним, что ранее в Москве пьяный мужчина до смерти избил во дворе 78-летнего пенсионера, который кормил бездомных кошек. По словам соседки, погибший дедушка жил в одиночестве и не общался с родственниками последние 10 лет.

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Владимир Озеров
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