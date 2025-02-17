Раскрыт ультиматум Зеленскому для встречи с вице-президентом США
«РБК-Украина»: Для встречи с Вэнсом Киев должен был подписать сделку по ресурсам
США поставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене. Они требовали от Киева подписать соглашение о добыче ископаемых, передаёт «РБК-Украина». Однако встречу удалось организовать и без выполнения этого условия.
«Американская сторона изначально поставила условие: личная встреча Вэнса с Зеленским может состояться, только если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых», — указало агентство.
Однако, по данным СМИ, это условие удалось снять. По информации журналистов, украинская делегация в целом «прошла проверку».
Напомним, что Зеленский отказался подписывать договор о минералах, так как он, по мнению Киева, не соответствует гарантиям безопасности. В обмен на доступ к получению 50% ископаемых США предлагали разместить на Украине свои войска.
Ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Это свидетельствовало о том, что администрация американского президента готова разместить своих военных в стране и обеспечить безопасность Незалежной.
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