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17 февраля, 13:00

Раскрыт ультиматум Зеленскому для встречи с вице-президентом США

«РБК-Украина»: Для встречи с Вэнсом Киев должен был подписать сделку по ресурсам

США поставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене. Они требовали от Киева подписать соглашение о добыче ископаемых, передаёт «РБК-Украина». Однако встречу удалось организовать и без выполнения этого условия.

«Американская сторона изначально поставила условие: личная встреча Вэнса с Зеленским может состояться, только если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых», — указало агентство.

Однако, по данным СМИ, это условие удалось снять. По информации журналистов, украинская делегация в целом «прошла проверку».

Напомним, что Зеленский отказался подписывать договор о минералах, так как он, по мнению Киева, не соответствует гарантиям безопасности. В обмен на доступ к получению 50% ископаемых США предлагали разместить на Украине свои войска.

Ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Это свидетельствовало о том, что администрация американского президента готова разместить своих военных в стране и обеспечить безопасность Незалежной.

NV сообщило о заминке в договоре Украины и США по редкоземельным металлам
NV сообщило о заминке в договоре Украины и США по редкоземельным металлам
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Полина Никифорова
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