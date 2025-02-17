Раскрыт ультиматум Зеленскому для встречи с вице-президентом США

США поставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене. Они требовали от Киева подписать соглашение о добыче ископаемых, передаёт «РБК-Украина». Однако встречу удалось организовать и без выполнения этого условия.

«Американская сторона изначально поставила условие: личная встреча Вэнса с Зеленским может состояться, только если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых», — указало агентство.

Однако, по данным СМИ, это условие удалось снять. По информации журналистов, украинская делегация в целом «прошла проверку».