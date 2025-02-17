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17 февраля, 14:39

В Думе раскрыли истинную причину рыданий Хойсгена и предрекли запрос на психиатров на Западе

Шеремет: Глава Мюнхенской конференции плакал из-за краха однополярного мира

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет раскрыл истинную причину слёз председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена. В беседе с Life.ru политик сообщил, что такая реакция вызвана разрушением искусственно созданного несправедливого однополярного и противоестественного однополого мира.

Хойсген расплакался во время выступления. Видео © Х / Brian Krassenstein

«Образуется большая востребованность и запрос на работу целой армии врачей-психиатров для стабилизации ситуации с психическими расстройствами в переформатируемом западном обществе. Поэтому мы с вами и наблюдаем такую неуравновешенную реакцию (слёзы. – Прим. Life.ru) у политического бомонда западного мира», — высказался депутат Госдумы.

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Ранее профайлер оценил искренность рыданий главы Мюнхенской конференции. По словам эксперта, у Хойсгена очень сильные стрессовые жесты, однако это не похоже на печаль. Анищенко подчеркнул, что реакция политика скорее свидетельствует о том, что его сейчас стошнит. Напомним, что конференция проходила с 14 по 16 февраля. Кристоф Хойсген расплакался на закрытии форума. Он выразил опасения, что общая ценностная база трансатлантического союза может быть под угрозой после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Обложка ©

Х / Brian Krassenstein

Ольга Годуненко
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