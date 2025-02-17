В Думе раскрыли истинную причину рыданий Хойсгена и предрекли запрос на психиатров на Западе

«Образуется большая востребованность и запрос на работу целой армии врачей-психиатров для стабилизации ситуации с психическими расстройствами в переформатируемом западном обществе. Поэтому мы с вами и наблюдаем такую неуравновешенную реакцию (слёзы. – Прим. Life.ru) у политического бомонда западного мира», — высказался депутат Госдумы.

Ранее профайлер оценил искренность рыданий главы Мюнхенской конференции. По словам эксперта, у Хойсгена очень сильные стрессовые жесты, однако это не похоже на печаль. Анищенко подчеркнул, что реакция политика скорее свидетельствует о том, что его сейчас стошнит. Напомним, что конференция проходила с 14 по 16 февраля. Кристоф Хойсген расплакался на закрытии форума. Он выразил опасения, что общая ценностная база трансатлантического союза может быть под угрозой после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.