«Будто его сейчас стошнит»: Профайлер оценил искренность рыданий главы Мюнхенской конференции

На видео ему действительно тяжело, особенно с учётом его психотипа, такой худой конституции. <...> Единственное, когда он об этом говорит, он хватается за живот, а не за сердце, как признак искренности. А потом хватается за нос. Такое ощущение, что всё происходящее вызывает у него сильное неприятие, даже отвращение, а не печаль. Далее, у него интонация голоса становится такой хлюпающей, что сложно подделать.

По словам эксперта, у Хойсгена очень сильные стрессовые жесты, например, когда он губы потирает. Сначала он хватается за нос, потирает его, как будто что-то плохо пахнет, ему это неприятно. Затем хватается за живот, как будто его свело или стошнило от неприятия, отвращения к чему-то или к тому, как прошла эта конференция. Это непохоже на печаль, потому что он не хватается за сердце и не трёт глаза, как если бы они слезились, пояснил профайлер. Анищенко подчеркнул, что это именно такая реакция, как будто его сейчас стошнит. А потом Хойсген начинает тереть губы, они растягиваются, подбородок поджимается — это уже проявление печали. И ещё он мотает головой, как бы говоря: «Я не могу, это тяжело». То есть это сильная стрессовая реакция на то, что произошло.