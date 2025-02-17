«Будто его сейчас стошнит»: Профайлер оценил искренность рыданий главы Мюнхенской конференции
Профайлер Анищенко: Реакция Хойсгена на конференции не была наигранной
Накануне состоялась церемония закрытия Мюнхенской конференции по безопасности. Её председатель Кристоф Хойсген расплакался во время своей речи из-за заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса. Профайлер Илья Анищенко рассказал Life.ru, была ли искренней эта реакция и какие ещё эмоции могут скрываться за рыданиями политика.
Хойсген расплакался во время выступления. Видео © Х / Brian Krassenstein
На видео ему действительно тяжело, особенно с учётом его психотипа, такой худой конституции. <...> Единственное, когда он об этом говорит, он хватается за живот, а не за сердце, как признак искренности. А потом хватается за нос. Такое ощущение, что всё происходящее вызывает у него сильное неприятие, даже отвращение, а не печаль. Далее, у него интонация голоса становится такой хлюпающей, что сложно подделать.
По словам эксперта, у Хойсгена очень сильные стрессовые жесты, например, когда он губы потирает. Сначала он хватается за нос, потирает его, как будто что-то плохо пахнет, ему это неприятно. Затем хватается за живот, как будто его свело или стошнило от неприятия, отвращения к чему-то или к тому, как прошла эта конференция. Это непохоже на печаль, потому что он не хватается за сердце и не трёт глаза, как если бы они слезились, пояснил профайлер. Анищенко подчеркнул, что это именно такая реакция, как будто его сейчас стошнит. А потом Хойсген начинает тереть губы, они растягиваются, подбородок поджимается — это уже проявление печали. И ещё он мотает головой, как бы говоря: «Я не могу, это тяжело». То есть это сильная стрессовая реакция на то, что произошло.
«Не думаю, что это наигранно или поддельно. Действительно мужчине было тяжело. Если рассматривать его психотип, то у него явно выраженный тревожный радикал, что видно по его телосложению, внешнему виду и тому, как он говорит. Это вполне конкурентная, искренняя и честная реакция», — резюмировал профайлер.
Напомним, что Хойсген не смог сдержать слёз на конференции после высказываний вице-президента США Джея Ди Вэнса, который резко раскритиковал Европейский союз за цензуру, недостатки в демократии и миграционный кризис. Хойсген назвал прошедшую с 14-го по 16 февраля Мюнхенскую конференцию «кошмарным сном для Европы».