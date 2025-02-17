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17 февраля, 15:44

Зеленского с женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ

Делегацию Украины вместе с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и его женой заселили в отель «Москва» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это стало известно из соцсетей супруги экс-комика.

Сториз Елены Зеленской. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olenazelenska_official

Сториз Елены Зеленской. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olenazelenska_official

Рейтинг у отеля, кстати, не самый лучший. У гостиницы всего четыре звезды. Постояльцы оценили чистоту отеля на 7,7 из 10, а удобства — на 7,6.

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Напомним, что сейчас экс-комик находится в ОАЭ. 18 февраля Зеленский планирует встретиться с президентом Турции, а 19 февраля посетит Саудовскую Аравию, но не для переговоров. Приезд главаря киевского режима носит «гуманитарные цели», встреч с представителями России и США у него не запланировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Алена Пенчугина
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