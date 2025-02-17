Евросоюз (ЕС), по словам депутата Госдумы России Виктора Соболева, готов вступить в конфликт с Россией даже без поддержки ядерного щита США. Как утверждает парламентарий, это объединение уже приступило к созданию необходимой инфраструктуры, строительству военных баз и подготовке своих вооружённых сил в ходе учений.

«Они готовятся воевать с РФ даже без США. На США давайте тоже рассчитывать не будем. США, я думаю, что в случае, если что-то не понравится, будут действовать более жёстко», — приводит слова депутата NEWS.ru.