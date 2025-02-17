«Они готовятся воевать»: В Госдуме предупредили о подготовке Евросоюза к войне с РФ
Депутат Соболев: Евросоюз готовится к войне с РФ без США
Евросоюз (ЕС), по словам депутата Госдумы России Виктора Соболева, готов вступить в конфликт с Россией даже без поддержки ядерного щита США. Как утверждает парламентарий, это объединение уже приступило к созданию необходимой инфраструктуры, строительству военных баз и подготовке своих вооружённых сил в ходе учений.
«Они готовятся воевать с РФ даже без США. На США давайте тоже рассчитывать не будем. США, я думаю, что в случае, если что-то не понравится, будут действовать более жёстко», — приводит слова депутата NEWS.ru.
Соболев уточнил, что Москве необходимо выполнить задачи, поставленные в рамках специальной военной операции (СВО). Депутат считает, что денацификация и демилитаризация Украины могут быть достигнуты только при выходе ВС РФ к западной границе. Он также отметил, что оптимальным вариантом было бы создание Союзного государства, при этом обязательно учитывая мнение народа.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на неформальном саммите ЕС и Британии в Париже участники обсудят возможность размещения иностранных военных на Украине. А премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники саммита хотят сорвать переговоры США и России. Он уверен, что там сделают всё возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.
Life.ru