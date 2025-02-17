Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

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Регион
17 февраля, 16:00

«Они готовятся воевать»: В Госдуме предупредили о подготовке Евросоюза к войне с РФ

Депутат Соболев: Евросоюз готовится к войне с РФ без США

Евросоюз (ЕС), по словам депутата Госдумы России Виктора Соболева, готов вступить в конфликт с Россией даже без поддержки ядерного щита США. Как утверждает парламентарий, это объединение уже приступило к созданию необходимой инфраструктуры, строительству военных баз и подготовке своих вооружённых сил в ходе учений.

«Они готовятся воевать с РФ даже без США. На США давайте тоже рассчитывать не будем. США, я думаю, что в случае, если что-то не понравится, будут действовать более жёстко», — приводит слова депутата NEWS.ru.

Соболев уточнил, что Москве необходимо выполнить задачи, поставленные в рамках специальной военной операции (СВО). Депутат считает, что денацификация и демилитаризация Украины могут быть достигнуты только при выходе ВС РФ к западной границе. Он также отметил, что оптимальным вариантом было бы создание Союзного государства, при этом обязательно учитывая мнение народа.

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Белый дом начал «прощупывать» Европу на готовность усилить Украину

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на неформальном саммите ЕС и Британии в Париже участники обсудят возможность размещения иностранных военных на Украине. А премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники саммита хотят сорвать переговоры США и России. Он уверен, что там сделают всё возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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