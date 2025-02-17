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17 февраля, 18:56

РФ расторгла соглашение с Киевом о безопасности судов в Азовском море и Керчи

Москва расторгла соглашение с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания. Речь идёт о судоходстве в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Действие соглашения, подписанного в Москве 20 марта 2012 года, было прекращено в соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона «O международных договорах Российской Федерации».

Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины
Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Ранее Украина инициировала слушание в Гааге о правах прибрежных государств в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе. Киев утверждает, что Москва якобы нарушала экологические стандарты при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов. РФ попросила суд отклонить претензии Украины по иску о Чёрном море. Посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин считает, что все претензии Киева являются безосновательными, выходят за рамки юрисдикции и должны быть отклонены в полном объёме.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Алена Пенчугина
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