РФ расторгла соглашение с Киевом о безопасности судов в Азовском море и Керчи

Москва расторгла соглашение с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания. Речь идёт о судоходстве в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Действие соглашения, подписанного в Москве 20 марта 2012 года, было прекращено в соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона «O международных договорах Российской Федерации».

Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Ранее Украина инициировала слушание в Гааге о правах прибрежных государств в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе. Киев утверждает, что Москва якобы нарушала экологические стандарты при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов. РФ попросила суд отклонить претензии Украины по иску о Чёрном море. Посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин считает, что все претензии Киева являются безосновательными, выходят за рамки юрисдикции и должны быть отклонены в полном объёме.