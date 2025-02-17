Каллас отправили свидетельства зверств ВСУ против мирных жителей
Глава СПЧ Фадеев направил Каллас доказательства преступлений ВСУ против россиян
Кая Каллас. Обложка © TACC / EPA / RONALD WITTEK
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев передал главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Кае Каллас материалы, подтверждающие наличие жертв среди гражданского населения в ходе конфликта в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.
«Такая оценка ошеломляет своей предвзятостью и свидетельствует о нежелании понимать природу, масштаб и последствия трагического противостояния», — приводит пресс-служба СПЧ слова Фадеева.
Он уточнил, что постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека уже почти три года собирает информацию о нарушениях прав человека со стороны украинских войск. Эти данные, по его словам, затем передаются в различные европейские структуры.
Напомним, что в ходе Мюнхенской конференции Кая Каллас невозмутимо заявила, что между РФ и Украиной существует различие: якобы украинские военные не совершают убийств мирных жителей на территории РФ. После этого она, как обычно, призвала к усилению поддержки Киева, чтобы ничто не могло помешать продолжению конфликта.