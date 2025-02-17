Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев передал главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Кае Каллас материалы, подтверждающие наличие жертв среди гражданского населения в ходе конфликта в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Он уточнил, что постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека уже почти три года собирает информацию о нарушениях прав человека со стороны украинских войск. Эти данные, по его словам, затем передаются в различные европейские структуры.