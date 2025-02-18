Урсула фон дер Ляйен: ЕС поддерживает достижение «мира через силу» на Украине

Украина заслуживает достижения мира через силу. К такому выводу пришли участники прошедшего саммита лидеров Европейского союза во Франции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего её независимость, суверенитет, территориальную целостность», — написала фон дер Ляйен в социальной сети X по итогам встречи.