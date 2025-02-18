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18 февраля, 03:32

Урсула фон дер Ляйен: ЕС поддерживает достижение «мира через силу» на Украине

Украина заслуживает достижения мира через силу. К такому выводу пришли участники прошедшего саммита лидеров Европейского союза во Франции, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего её независимость, суверенитет, территориальную целостность», — написала фон дер Ляйен в социальной сети X по итогам встречи.

По словам политика, европейские державы предоставляют Незалежной «полную долю» военной помощи. Однако сейчас ЕС важно задуматься и об усилении собственной обороноспособности, считает глава Еврокомиссии.

Экстренный саммит в Париже: США выходят из игры с джекпотом, а Европа готовит ответку Вашингтону
Экстренный саммит в Париже: США выходят из игры с джекпотом, а Европа готовит ответку Вашингтону

Ранее сообщалось, что целью экстренного саммита в Париже было укрепление позиций Украины перед переговорами между США и Россией. Впрочем, по словам польского премьера Дональда Туска, европейские лидеры завершили встречу без каких-либо решений по Незалежной.

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Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Антон Голыбин
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