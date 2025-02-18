В Кремле будут внимательно следить, появятся ли у ЕС общие «оборонные планы»

«Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее. До сих пор каких-то совместных оборонных аспектов у Евросоюза не было. Но что касается перспективных планов, конечно, их надо очень внимательно отслеживать», — подчеркнул представитель Кремля.