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18 февраля, 09:30

В Кремле будут внимательно следить, появятся ли у ЕС общие «оборонные планы»

Москва будет отлеживать, изучать и делать выводы по поводу возможного появления у Европейского союза «совместных оборонных планов». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее. До сих пор каких-то совместных оборонных аспектов у Евросоюза не было. Но что касается перспективных планов, конечно, их надо очень внимательно отслеживать», — подчеркнул представитель Кремля.

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При этом в ЕС обсуждается вопрос ввода миротворцев на Украину. Но обсуждение не идёт гладко: так, на экстренной встрече в Париже между лидерами Евросоюза вспыхнул конфликт. Так, Франция выступила с предложением разместить войска за будущей линией боевого соприкосновения, но канцлер ФРГ Олаф Шольц счёл подобные рассуждения «крайне неуместными». Также против ввода миротворцев Италия, Польша и Испания.

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Shutterstock / FOTODOM / nadezhda F

Александра Вишнякова
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