Профессор раскрыл совместные планы США и Германии по «мягкому» поражению Украины
Профессор Мид: США и Германия намеревались организовать Украине мягкое поражение
Совместными усилиями власти США и Германии намеревались организовать для Украины мягкое поражение. Об этом заявил профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal.
«Американо-германское партнёрство, определяющее военную политику НАТО, хотело организовать для Украины мягкое поражение, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — пояснил профессор.
Со слов Мида, США и ФРГ надеялись, что Украина в какой-то момент устанет от боевых действий, обратившись к России для проведения мирных переговоров. Страны Запада при таком раскладе могли бы «поздравить себя с героической преданностью демократическим ценностям», отметил эксперт.
А между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон, намекнул, что не очень доволен первыми шагами российского и американского коллеги. Он заявил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа во время переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Кроме того, на Западе признали, что потепление между Россией и США сулит проблемы некоторым государствам.
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