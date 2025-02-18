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18 февраля, 09:02

Профессор раскрыл совместные планы США и Германии по «мягкому» поражению Украины

Профессор Мид: США и Германия намеревались организовать Украине мягкое поражение

Совместными усилиями власти США и Германии намеревались организовать для Украины мягкое поражение. Об этом заявил профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal.

«Американо-германское партнёрство, определяющее военную политику НАТО, хотело организовать для Украины мягкое поражение, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — пояснил профессор.

Со слов Мида, США и ФРГ надеялись, что Украина в какой-то момент устанет от боевых действий, обратившись к России для проведения мирных переговоров. Страны Запада при таком раскладе могли бы «поздравить себя с героической преданностью демократическим ценностям», отметил эксперт.

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А между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон, намекнул, что не очень доволен первыми шагами российского и американского коллеги. Он заявил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа во время переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Кроме того, на Западе признали, что потепление между Россией и США сулит проблемы некоторым государствам.

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Shutterstock / FOTODOM / marekusz

Мария Любицкая
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