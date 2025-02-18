«Будет тяжело»: Экономист высказался о перспективах возвращения ушедших из РФ брендов
Экономист Зубец: Многие бренды де-факто не покидали РФ, они ушли в онлайн
Многие иностранные бренды фактически не покидали Россию, а просто начали продавать свои товары через Интернет. Об этом заявил экономист Алексей Зубец.
«По факту эти бренды здесь как были, так и остались. Поэтому, когда некоторые депутаты говорят, что у них [компаний] нет шансов, им будет тяжело, наверное, да. Но речь идёт, прежде всего, об открытии магазинов. А если говорить об их популярности, то она как была высокой, так она и осталась», — объяснил Зубец в эфире радио «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что, несмотря на события последних лет, российское общество по-прежнему в значительной степени ориентировано на западные стандарты качества жизни. При этом наши партнёры из восточных стран, по словам экономиста, не смогли предложить достойную альтернативу. Основной проблемой, с которой компаниям придётся столкнуться по возвращении, станет вопрос торговых площадей.
Возвращение брендов на российский рынок, скорее всего, приведёт к росту цен на аренду в крупных ТЦ. По мнению Зубца, это является главной преградой для иностранных компаний, чья репутация в глазах россиян по-прежнему остаётся высокой, как и спрос на их продукцию.
Ранее Life.ru сообщал, что ожидается массовое возвращение иностранных брендов в РФ. Предположительно, вновь вернуться к работе в нашей стране могут более 350 компаний. В Кремле прокомментировали ситуацию, назвав её нормальной практикой.
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