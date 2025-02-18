«Будет тяжело»: Экономист высказался о перспективах возвращения ушедших из РФ брендов

Многие иностранные бренды фактически не покидали Россию, а просто начали продавать свои товары через Интернет. Об этом заявил экономист Алексей Зубец.

«По факту эти бренды здесь как были, так и остались. Поэтому, когда некоторые депутаты говорят, что у них [компаний] нет шансов, им будет тяжело, наверное, да. Но речь идёт, прежде всего, об открытии магазинов. А если говорить об их популярности, то она как была высокой, так она и осталась», — объяснил Зубец в эфире радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что, несмотря на события последних лет, российское общество по-прежнему в значительной степени ориентировано на западные стандарты качества жизни. При этом наши партнёры из восточных стран, по словам экономиста, не смогли предложить достойную альтернативу. Основной проблемой, с которой компаниям придётся столкнуться по возвращении, станет вопрос торговых площадей.