«Их тут не ждут»: Зюганов осудил западные бренды, захотевшие вернуться в Россию

Западные бренды покинули Россию в трудный момент. Теперь их тут никто особо не ждёт. С таким заявлением выступил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом Life.ru.

«Сейчас их особо тут никто не ждёт, мы сами в состоянии многое сделать. Нам надо развивать своё производство, тогда и западным брендам захочется сюда снова вернуться. У нас, кстати, свои бренды великолепные. Я не против западных, но они отсюда убежали. Они бросили в трудные минуты, они отказались работать по договорам, которые заключены», — отметил Зюганов.