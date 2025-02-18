«Их тут не ждут»: Зюганов осудил западные бренды, захотевшие вернуться в Россию
Зюганов: Западные бренды особо никто не ждёт в России
Западные бренды покинули Россию в трудный момент. Теперь их тут никто особо не ждёт. С таким заявлением выступил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом Life.ru.
Зюганов про ушедшие бренды. Видео © Life.ru
«Сейчас их особо тут никто не ждёт, мы сами в состоянии многое сделать. Нам надо развивать своё производство, тогда и западным брендам захочется сюда снова вернуться. У нас, кстати, свои бренды великолепные. Я не против западных, но они отсюда убежали. Они бросили в трудные минуты, они отказались работать по договорам, которые заключены», — отметил Зюганов.
Лидер коммунистов удивился, что Германия свернула своё автомобильно производство в России, которое развивала 20 лет. Теперь их экономика страдает. Они должны были остаться и помогать, а не пускаться в бегство, заключил политик.
Напомним, ранее появилась информация о том, что западные бренды собираются вернуться в Россию. Речь идёт о более чем 350 компаниях. Ситуацию прокомментировали в Кремле, отметив, что это нормальная практика. В ГД призвали защитить российские компании, освоившие ниши ушедших брендов
Life.ru