Россиянин ступил на лёд во время финала Кубка Гагарина и теперь заплатит полмиллиона

Фаната ярославского хоккейного клуба «Локомотива» оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что он выбежал на лёд в четвёртом, последнем, матче финала Кубка Гагарина-2024 против магнитогорского «Металлурга». Такое решение вынес Кировский районный суд Ярославля.

Матч состоялся 24 апреля. «Локомотив» проиграл со счётом 1:2, но встреча запомнилась не только хоккеем, но и выходкой фаната, который перелез через стекло и выбежал на лёд. Его оперативно задержали и передали полицейским, а через два дня Красноперекопский районный суд оштрафовал его на десять тысяч рублей и запретил посещать хоккейную арену в Ярославле в течение года.