Россиянин ступил на лёд во время финала Кубка Гагарина и теперь заплатит полмиллиона
Ярославца оштрафовали на 500 тыс. руб. за выход на лёд в финале Кубка Гагарина
Фаната ярославского хоккейного клуба «Локомотива» оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что он выбежал на лёд в четвёртом, последнем, матче финала Кубка Гагарина-2024 против магнитогорского «Металлурга». Такое решение вынес Кировский районный суд Ярославля.
Матч состоялся 24 апреля. «Локомотив» проиграл со счётом 1:2, но встреча запомнилась не только хоккеем, но и выходкой фаната, который перелез через стекло и выбежал на лёд. Его оперативно задержали и передали полицейским, а через два дня Красноперекопский районный суд оштрафовал его на десять тысяч рублей и запретил посещать хоккейную арену в Ярославле в течение года.
Однако «Локомотиву» пришлось заплатить Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 500 тысяч рублей. Клуб выставил претензии «Арене-2000», которая их компенсировала, а затем подала в суд на фаната. Суд удовлетворил иск, теперь болельщик должен заплатить 500 тысяч рублей плюс 15 тысяч рублей судебных расходов. Ответчик не явился на заседание, он может обжаловать решение в Ярославском областном суде в течение месяца.
ТАСС / Михаил Терещенко