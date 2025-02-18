Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 13:56

Лавров: РФ и США хотят возобновления сотрудничества в полном объёме

Россия и США постараются создать условия для возобновления сотрудничества в полном объёме. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по результатам переговоров в Эр-Рияде.

По его словам, стороны договорились «создавать условия по мере процесса урегулирования, чтобы сотрудничество возобновилось в полном объёме и расширилось на самые разные сферы».

В СМИ просочились первые детали мирного плана, который обсуждали сегодня Россия и США
В СМИ просочились первые детали мирного плана, который обсуждали сегодня Россия и США

Ранее стало известно, что США и Россия на переговорах в Эр-Рияде согласовали восстановление прежнего числа сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, а также отправили запрос на утверждение Ричарда Норланда на должность американского посла в России.

Все новости по теме переговоров в Саудовской Аравии читайте на Life.ru.

Морепродукты, ягнёнок и стейки: Стало известно, чем угощали делегации РФ и США в Эр-Рияде
Морепродукты, ягнёнок и стейки: Стало известно, чем угощали делегации РФ и США в Эр-Рияде
Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar