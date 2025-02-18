Лавров: РФ и США хотят возобновления сотрудничества в полном объёме

Россия и США постараются создать условия для возобновления сотрудничества в полном объёме. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по результатам переговоров в Эр-Рияде.

По его словам, стороны договорились «создавать условия по мере процесса урегулирования, чтобы сотрудничество возобновилось в полном объёме и расширилось на самые разные сферы».

Ранее стало известно, что США и Россия на переговорах в Эр-Рияде согласовали восстановление прежнего числа сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, а также отправили запрос на утверждение Ричарда Норланда на должность американского посла в России.