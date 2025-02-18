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Регион
18 февраля, 13:07

Морепродукты, ягнёнок и стейки: Стало известно, чем угощали делегации РФ и США в Эр-Рияде

Переговорщикам в Эр-Рияде предложили на обед морепродукты, рыбу и ягнёнка

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

На обеде для участников российско-американских переговоров в Эр-Рияде были поданы морепродукты, рыба и ягнёнок. А в качестве десерта гостям предложили фруктовое ассорти.

Согласно меню, представленному в эфире Первого канала, на ланч участникам были предложены закуски, салат из авокадо и сэндвичи. Первым блюдом стали морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основное блюдо включало филе морского окуня с креветками и зелёными овощами, стейк рибай с гарниром из овощей и ягнёнка с рисом. На десерт подали чизкейк и фрукты.

Напомним, что в Эр-Рияде только что прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.

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Наталья Демьянова
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