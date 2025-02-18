Морепродукты, ягнёнок и стейки: Стало известно, чем угощали делегации РФ и США в Эр-Рияде

На обеде для участников российско-американских переговоров в Эр-Рияде были поданы морепродукты, рыба и ягнёнок. А в качестве десерта гостям предложили фруктовое ассорти.

Согласно меню, представленному в эфире Первого канала, на ланч участникам были предложены закуски, салат из авокадо и сэндвичи. Первым блюдом стали морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основное блюдо включало филе морского окуня с креветками и зелёными овощами, стейк рибай с гарниром из овощей и ягнёнка с рисом. На десерт подали чизкейк и фрукты.