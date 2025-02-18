Морепродукты, ягнёнок и стейки: Стало известно, чем угощали делегации РФ и США в Эр-Рияде
Переговорщикам в Эр-Рияде предложили на обед морепродукты, рыбу и ягнёнка
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
На обеде для участников российско-американских переговоров в Эр-Рияде были поданы морепродукты, рыба и ягнёнок. А в качестве десерта гостям предложили фруктовое ассорти.
Согласно меню, представленному в эфире Первого канала, на ланч участникам были предложены закуски, салат из авокадо и сэндвичи. Первым блюдом стали морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основное блюдо включало филе морского окуня с креветками и зелёными овощами, стейк рибай с гарниром из овощей и ягнёнка с рисом. На десерт подали чизкейк и фрукты.
Напомним, что в Эр-Рияде только что прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине. Список переговорщиков от РФ лично сформирует президент Владимир Путин.