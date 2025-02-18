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18 февраля, 18:49

Макрон созывает уже второй за три дня экстренный саммит по Украине

Reuters: В Париже пройдёт второй за неделю саммит по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон завтра, 19 февраля, созывает вторую за три дня срочную встречу лидеров ЕС для обсуждения Украины и безопасности в Европе. На неё пригласили европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече (например, Румынию) в Париже, а также Канаду, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на встречу приглашены Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Формат будет гибридным, представители некоторых стран присоединятся к переговорам по видеоконференции.

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Напомним, что первые переговоры европейских политиков завершились без принятия конкретных решений по украинскому вопросу. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вовсе устроила разнос участникам парижских консультаций. Её возмутил как «антитрамповский» формат встречи, так и отсутствие лидеров большинства стран ЕС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Алена Пенчугина
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