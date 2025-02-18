Макрон созывает уже второй за три дня экстренный саммит по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон завтра, 19 февраля, созывает вторую за три дня срочную встречу лидеров ЕС для обсуждения Украины и безопасности в Европе. На неё пригласили европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече (например, Румынию) в Париже, а также Канаду, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.