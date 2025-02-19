ФСБ завела дело на экс-депутата Пономарёва* по статье о захвате власти

ФСБ России завела дело о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества, в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* и других лиц. Об этом докладывает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), а также по ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нём») в отношении экс-депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Ильи Пономарёва* и иных неустановленных лиц», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Пономарёв* в ноябре 2022 года на территории Польши организовал движение «Съезд народных депутатов» с целью насильственного захвата власти в России. Правоохранители выясняют все обстоятельства и разыскивают причастных. Сообщается, что для прихода к власти Пономарёв* сотрудничает с украинскими террористами. Перед западными партнёрами он позиционирует своё движение как «новое правительство в изгнании».

Напомним, что ФСБ ранее обвинила Илью Пономарёва* в госизмене за действия, направленные против России. В их числе — призывы к терроризму и участие в террористической организации. Пономарёв* объявлен в международный розыск. Он сбежал из РФ в 2014 году. В 2019 году экс-депутат сообщал о получении гражданства Украины. После начала СВО экс-парламентарий объявил о создании центра «российской вооружённой оппозиции».