Толстой считает выборы на Украине одним из условий для соглашений с Киевом

Все возможные договорённости между Москвой и Киевом могут случиться лишь после выборов президента Украины. Об этом доложил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в беседе с журналистами.

«Безусловно, выборы на Украине — это одно из условий для того, чтобы Россия что-либо согласовывала с Украиной», — сказал Толстой.