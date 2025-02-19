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Регион
19 февраля, 09:54

Толстой считает выборы на Украине одним из условий для соглашений с Киевом

Все возможные договорённости между Москвой и Киевом могут случиться лишь после выборов президента Украины. Об этом доложил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в беседе с журналистами.

«Безусловно, выборы на Украине — это одно из условий для того, чтобы Россия что-либо согласовывала с Украиной», — сказал Толстой.

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Тем временем Владимир Зеленский всё дальше уходит от звания народного фаворита. Президент США Дональд Трамп отметил, что его вряд ли переизберут граждане. Депутат Верховной рады Александр Дубинский провёл в опрос, в котором половая швабра с колоссальным отрывом победила главаря режима в гонке за должность лидера Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexander Kalina

Николай Рюмин
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