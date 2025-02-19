Раскрыты сроки визита Путина в Китай

Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в конце августа — начале сентября. До этого времени в Москву приедет председатель КНР Си Цзиньпин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Председатель [КНР] Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне», — указал министр.