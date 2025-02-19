Раскрыты сроки визита Путина в Китай
Лавров: Путин собирается поехать в Китай в конце августа — начале сентября
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в конце августа — начале сентября. До этого времени в Москву приедет председатель КНР Си Цзиньпин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
«Председатель [КНР] Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне», — указал министр.
Лавров дополнил, что Путин посетит Поднебесную в привязке к 80-й годовщине Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
А ранее Life.ru писал, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве. Кроме того, он пригласил Путина посетить Поднебесную в сентябре 2025 года. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, данные поездки уже готовятся.