Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 10:12

Раскрыты сроки визита Путина в Китай

Лавров: Путин собирается поехать в Китай в конце августа — начале сентября

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в конце августа — начале сентября. До этого времени в Москву приедет председатель КНР Си Цзиньпин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Председатель [КНР] Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне», — указал министр.

Лавров дополнил, что Путин посетит Поднебесную в привязке к 80-й годовщине Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин объявлены авторами нового мира
Путин, Трамп и Си Цзиньпин объявлены авторами нового мира

А ранее Life.ru писал, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве. Кроме того, он пригласил Путина посетить Поднебесную в сентябре 2025 года. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, данные поездки уже готовятся.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar