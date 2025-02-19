Лавров анонсировал контакты РФ и Сирии на высоком уровне

Итоги визита российской делегации в Сирию в конце января оказались позитивными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Разговору президента РФ Владимира Путина и руководителя нынешней администрации в Дамаске [Ахмеда аш-Шараа] предшествовала поездка межведомственной делегации во главе со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым», — подчеркнул министр.

Глава МИД РФ дополнил, что поездка состоялась за несколько дней до телефонного разговора Путина с сирийским коллегой. Лавров назвал результаты позитивными. Кроме того, Москва и Дамаск проведут встречи на высоком уровне, они состоятся на следующей неделе. По словам министра, новое руководство Сирии понимает исторически сложившийся стратегический характер отношений с РФ.