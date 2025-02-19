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19 февраля, 11:43

Лавров анонсировал контакты РФ и Сирии на высоком уровне

Лавров назвал позитивными итоги визита делегации РФ в Сирию

Итоги визита российской делегации в Сирию в конце января оказались позитивными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Разговору президента РФ Владимира Путина и руководителя нынешней администрации в Дамаске [Ахмеда аш-Шараа] предшествовала поездка межведомственной делегации во главе со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым», — подчеркнул министр.

Глава МИД РФ дополнил, что поездка состоялась за несколько дней до телефонного разговора Путина с сирийским коллегой. Лавров назвал результаты позитивными. Кроме того, Москва и Дамаск проведут встречи на высоком уровне, они состоятся на следующей неделе. По словам министра, новое руководство Сирии понимает исторически сложившийся стратегический характер отношений с РФ.

«И публично тоже нынешние сирийские руководители подтверждают необходимость уважать исторически стратегический характер наших отношений», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Сирии в Мюнхене высказался о будущем отношений с Россией
Глава МИД Сирии в Мюнхене высказался о будущем отношений с Россией

Напомним, что 12 февраля у Владимира Путина состоялся первый телефонный разговор с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа. По завершению беседы глава Сирии назвал крепкими стратегические отношения с РФ, а Путин пригласил его посетить Москву. Российский лидер также подтвердил готовность содействовать улучшению обстановки в республике.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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