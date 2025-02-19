Школьник из Москвы обчистил карточку родителей и покинул город по указке мошенников

Мальчика, который после общения с телефонными мошенниками сбежал из своего дома в Москве, прихватив семейные ценности, обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подросток столкнулся с вымогательством. Неизвестные, представившиеся украинцами, требовали у него выкуп в размере пол миллиона рублей, угрожая расправой членам его семьи. Испуганный юноша покинул квартиру в Южном Бутово, предварительно сняв с банковской карточки родителей всё, что там было — порядка 30 тысяч рублей. Всё это время парня «вели» по телефону: камеры наблюдения сняли его у банкомата в торговом центре.