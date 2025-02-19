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19 февраля, 15:45

Школьник из Москвы обчистил карточку родителей и покинул город по указке мошенников

В Нижнем Новгороде нашли мальчика, вынесшего ценности из дома в Москве

Мальчика, который после общения с телефонными мошенниками сбежал из своего дома в Москве, прихватив семейные ценности, обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подросток столкнулся с вымогательством. Неизвестные, представившиеся украинцами, требовали у него выкуп в размере пол миллиона рублей, угрожая расправой членам его семьи. Испуганный юноша покинул квартиру в Южном Бутово, предварительно сняв с банковской карточки родителей всё, что там было — порядка 30 тысяч рублей. Всё это время парня «вели» по телефону: камеры наблюдения сняли его у банкомата в торговом центре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). С подростком всё в порядке, он не пострадал.

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Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России планирует ввести запрет на рекламный спам в виде обзвонов уже летом 2025 года. Кроме того, россияне больше не будут получать смс во время телефонных разговоров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Bricolage

Марина Фещенко
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