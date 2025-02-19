С блогера Гаджиева, который сбил женщину с коляской в Одинцове, сняли часть обвинений
SHOТ: С блогера Гаджиева, сбившего людей в Одинцове, сняли часть обвинений
Гаджи Гаджиев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gadji_gadjiew
Блогеру Гаджи Гаджиеву, который во время дрифта сбил женщину с коляской в подмосковном Одинцове, частично сняли обвинения. Об этом сообщает SHOТ.
Согласно информации тетеграм-канала, одно из двух уголовных дел против Гаджиева, возбужденное по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», было прекращено. Тем не менее блогеру всё ещё угрожает два года лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Сам блогер ранее заявлял, что в момент аварии не был за рулём автомобиля и даже рядом с местом случившегося. Также Гаджиев утверждал, что машина якобы вообще не его, и управлять ей мог кто угодно. Блогер был задержан в ноябре прошлого года. Одна из потерпевших получила перелом бедра со смещением.