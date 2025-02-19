С блогера Гаджиева, который сбил женщину с коляской в Одинцове, сняли часть обвинений

Блогеру Гаджи Гаджиеву, который во время дрифта сбил женщину с коляской в подмосковном Одинцове, частично сняли обвинения. Об этом сообщает SHOТ.

Согласно информации тетеграм-канала, одно из двух уголовных дел против Гаджиева, возбужденное по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», было прекращено. Тем не менее блогеру всё ещё угрожает два года лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».